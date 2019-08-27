بيان رسمي - اتحاد الكرة يعلن احتمالية تأجيل اختيار مدرب المنتخب

طرح اتحاد الكرة احتمالية تأجيل اختيار مدرب المنتخب لتاريخ ما بعد غد الأربعاء، الموعد الذي أعلن عنه الجبلاية للكشف عن المدرب.

وقال بيان صادر عن إدارة الإعلام باتحاد الكرة: "تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غد الأربعاء برئاسة عمرو الجنايني ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي يتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأضاف البيان "وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة ، إضافة إلى رغبة مجلس الإدارة لإخضاعه للدراسة وعدم التعجل فيه لضمان التوصل إلى القرار المناسب".

وشدد "ونظرا لاحتمالات استمرار الجلسة إلى ساعة متأخرة من مساء الغد فلن يعقد مؤتمر صحفي في أعقاب الجلسة كما جرت العادة على أن يعلن الاتحاد ما تم التوصل إليه من قرارات في موعد غايته صباح اليوم التالي ، كإجراء يستهدف من ورائه عدم الإعلان عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته واتخاذه بشكل نهائي".

وأتم البيان "ويكتمل في اجتماع غد جميع أعضاء اللجنة بانضمام كابتن محمد فضل الذي يعود إلى القاهرة اليوم بمشيئة الله".

وتبحث اللجنة المكونة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تبحث عن بديل لـ خافيير أجيري الذي رحل عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وفي وقت سابق قال أسامة إسماعيل المتحدث باسم الاتحاد: "هناك مفاضلة جارية بين 6 أو 7 أسماء كما صرح عمرو الجنايني".

ومن المنتظر أن يكون المدرب المقبل مصريا حسبما أعلن اتحاد الكرة من قبل.

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