شدد مصدر بإدارة النادي المصري أنهم في محاولة مستمرة لتوفير احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، حيث لم يضم المصري حتى الآن إلا المهاجم الليبي مفتاح طقطق والجناح القادم من فاركو محمد زكريا "شيكا".

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com سبب ندرة الصفقات قائلا: "تم عرض أكثر من لاعب في الأيام الماضية على الجهاز الفني لكن لم يحصلوا على موافقة إيهاب جلال".

وأضاف "الجهاز الفني يحتاج لاعبين أصحاب مواصفات محددة تتوافق مع طريقة اللعب، لذلك لا يوجد استعجال للتعاقد مع أي صفقة جديدة".

وأكد "نعمل على توفير احتياجات الجهاز الفني من التدعيمات الصيفية".

وشدد المصدر "إيهاب جلال حريص على ظهور الفريق في الموسم الجديد بشكل جيد خاصة وأننا نأمل في تعويض الظهور السيء في الكونفدرالية الموسم الماضي، حيث أننا سنشارك للمرة الرابعة على التوالي".

وخرج المصري من ساليتاس البوركينابي من دور الـ32 الموسم الماضي، بعد أن وصل لنصف النهائي في النسخة التي سبقتها.

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