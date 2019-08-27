كرة يد - كييل يتأهل لمواجهة الزمالك في مونديال الأندية بالتغلب على سيدني

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 17:01

كتب : محمد سمير

كييل الألماني - كرة يد

تأهل كييل الألماني إلى ربع نهائي بطولة العالم لأندية كرة اليد لمواجهة الزمالك بعد الفوز على جامعة سيدني الاسترالي.

وتغلب كييل على فريق جامعة سيدني الاسترالي بفارق 14 هدفا بنتيجة 41 -27.

وحسم الفريق الألماني الشوط الأول بنتيجة 23-18، قبل أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني.

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وتألق السويدي لوكاس نيلسون ظهير أيسر كييل في المباراة وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحصل كييل على لقب بطولة العالم للأندية مرة واحدة من قبل عام 2011.

ويلعب الزمالك أمام كييل الألماني في الواحدة والنصف من ظهر غد الأربعاء في ربع النهائي.

لمعرفة تاريخ بطولة العالم للأندية لكرة اليد والمشاركات المصرية. (من هنا)

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