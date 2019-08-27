سبورت: "قمة" نيمار انتهت دون اتفاق.. وبرشلونة مازال متفائلا

كشفت جريدة "سبورت" الإسبانية أن اجتماع القمة بين مسؤولي باريس سان جيرمان وبرشلونة انتهى دون اتفاق.

وقال التقرير إن رغم انتهاء الاجتماع دون اتفاق، إلا أن الناديين سيواصلان التفاوض في الأيام المقبلة، في ظل تفاؤل حذر في أروقة برشلونة بإتمام الصفقة قبل يوم 2 سبتمبر، آخر يوم للانتقالات الصيفية.

وحضر الاجتماع مدير برشلونة الرياضي إريك أبيدال، ومدير كرة القدم خافيير بورداس، والمستشار البرازيلي أندريه كوري والمدير التنفيذي للنادي أوسكار جراو، وعن باريس سان جيرمان حضر المدير الرياضي ليوناردو ومستشار ناصر الخليفي مالك النادي، جمال بوراس.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير فرنسية أن برشلونة جهز عرضا جديدا من أجل ضم نيمار من باريس سان جيرمان مقابل 170 مليون يورو تدفع على دفعتين.

وأشارت تقارير فرنسية وإسبانية سابقا إلى رفض باريس سان جيرمان العروض المقدمة من برشلونة لضم نيمار.

وكان العرض الأول كان ضم اللاعب مقابل كوتينيو وراكيتيتش بالإضافة إلى مبلغ من المال يصل إلى 80 مليون يورو، والثاني ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 10 مليون يورو بالإضافة إلى 160 مليون يورو بند خيار إلزامي.

لكن وفقا لصحيفة لو باريسيان الفرنسية فبرشلونة جهز عرضا هذه المرة لضم اللاعب مقابل 170 مليون يورو لكن يتم الدفع على دفعتين.

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