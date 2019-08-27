تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه مُستبعَد.. والمحمدي يعود للمشاركة أمام كرو

يعود أحمد المحمدي قائد منتخب مصر لتشكيل أستون فيلا الأساسي في مواجهة كرو بالدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الثلاثاء.

وقام دين سميث مدرب أستون فيلا بإجراء تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية التي ظهرت في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

التغييرات شملت الجناح المصري محمود تريزيجيه الذي تركه سميث خارج قائمة المباراة، حاله حال المهاجم البرازيلي ويسلي.

وظهر المحمدي في التشكيل الأساسي بعد أن دخل بديلا في مواجهة إيفرتون بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

فيما يعود أنور الغازي للتشكيل الأساسي، ويظل القائد جاك جريليش على مقاعد البدلاء.

كرو فريق ينتمي إلى دوري القسم الرابع الإنجليزي، وسيبحث عن معجزة أمام بدلاء أستون فيلا.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: جيد ستير

الدفاع: أحمد المحمدي – إزري كونسا – كورتني هوس – مات تارجيت

الوسط: مارفيلوس ناكامبا – كونور هوريهان – هنري لانسبري

الهجوم: خوتا – كينان دافيز – أنور الغازي

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