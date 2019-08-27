تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه مُستبعَد.. والمحمدي يعود للمشاركة أمام كرو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 20:11

كتب : FilGoal

هاري كين - أحمد المحمدي - أستون فيلا - توتنام

يعود أحمد المحمدي قائد منتخب مصر لتشكيل أستون فيلا الأساسي في مواجهة كرو بالدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الثلاثاء.

وقام دين سميث مدرب أستون فيلا بإجراء تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية التي ظهرت في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

التغييرات شملت الجناح المصري محمود تريزيجيه الذي تركه سميث خارج قائمة المباراة، حاله حال المهاجم البرازيلي ويسلي.

أخبار متعلقة

سكاي: برشلونة حقق تقدما في صفقة ضم نيمار.. وريال مدريد مازال في الصورة مدرب بلجيكا: لوكاكو شعر بالملل في مانشستر يونايتد تقرير: ساري يقترب من اللحاق بمباراة نابولي.. لا يريد تفويتها بسبب قلة المشاركة.. ماتيتش يناقش مستقبله مع سولشاير

وظهر المحمدي في التشكيل الأساسي بعد أن دخل بديلا في مواجهة إيفرتون بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

فيما يعود أنور الغازي للتشكيل الأساسي، ويظل القائد جاك جريليش على مقاعد البدلاء.

كرو فريق ينتمي إلى دوري القسم الرابع الإنجليزي، وسيبحث عن معجزة أمام بدلاء أستون فيلا.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: جيد ستير

الدفاع: أحمد المحمدي – إزري كونسا – كورتني هوس – مات تارجيت

الوسط: مارفيلوس ناكامبا – كونور هوريهان – هنري لانسبري

الهجوم: خوتا – كينان دافيز – أنور الغازي

اقرأ أيضا:

سبورت: "قمة" نيمار انتهت دون اتفاق.. وبرشلونة مازال متفائلا

مصدر بإدارة المصري يوضح لـ في الجول سبب ندرة صفقات الفريق

كرة يد - كييل يتأهل لمواجهة الزمالك في مونديال الأندية بالتغلب على سيدني

بيان رسمي - اتحاد الكرة يعلن احتمالية تأجيل اختيار مدرب المنتخب

كرة طائرة - إلى ربع النهائي.. مصر تهزم نيجيريا في بطولة العالم للناشئين

تريزيجيه المحمدي أستون فيلا كأس الرابطة الإنجليزية

نرشح لكم

أخر الأخبار

الداخلية لـ في الجول: محمد صبحي مستمر معنا.. وشرط وحيد لرحيله 41 ثاتيه | الدوري المصري
الأهلي يكشف لـ في الجول ملاعبه في المنافسات المحلية والإفريقية 20 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: لجنة التخطيط تجتمع الأربعاء لمناقشة مقابلات وفد مفاوضة المدربين في أوروبا 38 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد السلة يغرم 4 لاعبين بسبب عدم الانضمام للمنتخب في أفرو كان 57 دقيقة | رياضات أخرى
برشلونة عن صفقة نيمار: لم نتفق بعد.. لكن اقتربنا ساعة | أوروبا
باسم علي: جددت 3 مواسم لـ الأهلي.. وانضمامي لـ الإسماعيلي لم يُحسم بعد ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

قد ينال إعجابك