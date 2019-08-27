سكاي: برشلونة حقق تقدما في صفقة ضم نيمار.. وريال مدريد مازال في الصورة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 19:45

كتب : FilGoal

جاريث بيل - نيمار

يحقق برشلونة مزيدا ومزيدا من التقدم في مسألة استرجاع نيمار من باريس سان جيرمان، بحسب سكاي سبورتس.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

ويأتي تقرير سكاي سبورتس ليعكس ما نشرته سبورت الإسبانية منذ ساعات قليلة، بانتهاء الاجتماع بين الطرفين دون اتفاق. (طالع التفاصيل)

وقال التقرير إن هناك تقدما في المفاوضات، ولكنه فجر مفاجأة كبرى. ريال مدريد مازال في الصورة!

أخبار متعلقة

سبورت: "قمة" نيمار انتهت دون اتفاق.. وبرشلونة مازال متفائلا تقرير فرنسي: برشلونة يعرض 170 مليون يورو من أجل نيمار بعد اجتماع دام ساعتين.. تفاصيل العرض الأخير من برشلونة لضم نيمار

وقالت سكاي سبورتس إن برشلونة بصدد دفع مبلغا بين 170 مليون يورو، و180 مليون يورو، بجوار ضم باريس سان جيرمان للاعب من برشلونة.

وكذلك أكدت سكاي أن برشلونة سيضم نيمار على سبيل الإعارة قبل شرائه الموسم المقبل.

ورحل نيمار من برشلونة في ظروف استثنائية في 2017، بعد أن قام باريس سان جيرمان بدفع الشرط الجزائي له مع برشلونة المقدر بـ220 مليون يورو.

ولكن في يوليو الماضي، أبلغ نيمار مسؤولي باريس سان جيرمان بعدم رغبته في الاستمرار مع فريق العاصمة الفرنسية.

اقرأ أيضا:

سبورت: "قمة" نيمار انتهت دون اتفاق.. وبرشلونة مازال متفائلا

مصدر بإدارة المصري يوضح لـ في الجول سبب ندرة صفقات الفريق

كرة يد - كييل يتأهل لمواجهة الزمالك في مونديال الأندية بالتغلب على سيدني

بيان رسمي - اتحاد الكرة يعلن احتمالية تأجيل اختيار مدرب المنتخب

كرة طائرة - إلى ربع النهائي.. مصر تهزم نيجيريا في بطولة العالم للناشئين

نيمار برشلونة باريس سان جيرمان ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يكشف لـ في الجول ملاعبه في المنافسات المحلية والإفريقية 20 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: لجنة التخطيط تجتمع الأربعاء لمناقشة مقابلات وفد مفاوضة المدربين في أوروبا 37 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد السلة يغرم 4 لاعبين بسبب عدم الانضمام للمنتخب في أفرو كان 57 دقيقة | رياضات أخرى
برشلونة عن صفقة نيمار: لم نتفق بعد.. لكن اقتربنا ساعة | أوروبا
باسم علي: جددت 3 مواسم لـ الأهلي.. وانضمامي لـ الإسماعيلي لم يُحسم بعد ساعة | الدوري المصري
تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه مُستبعَد.. والمحمدي يعود للمشاركة أمام كرو ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

قد ينال إعجابك