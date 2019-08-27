مران الأهلي – انتظام معلول وعودة صالح.. وتدريبات منفردة لمروان ورمضان

انتظم علي معلول ظهير الأهلي الأيسر في مران فريقه اليوم الأربعاء بعد أن قضى إجازة ببلده تونس.

وفي ذات الإطار، عاد صالح جمعة للمشاركة بعد غيابه عن مران أمس الثلاثاء.

وواصل كل من مروان محسن مهاجم الفريق، ورمضان صبحي جناح الفريق، أداء التدريبات البدنية دون المشاركة في تدريبات الكرة.

وغاب وليد أزارو عن مران الفريق اليوم.

وبدأ المران بمحاضرة من جانب محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

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