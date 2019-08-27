بسبب قلة المشاركة.. ماتيتش يناقش مستقبله مع سولشاير

لا يبدو الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد سعيدا هذه الأيام بسبب عدم مشاركته مع الفريق منذ بداية الموسم، والصربي عازم على الوصول إلى حل.

صحيفة "ميرور" البريطانية ذكرت أن لاعب تشيلسي السابق طلب عقد جلسة مع المدرب أولي جونار سولشاير لتوضيح مستقبله مع الفريق في ظل عدم مشاركته خلال الثلاث مباريات التي لعبها الشياطين.

وبحسب الصحيفة فإن ماتيتش يرغب في معرفة موقفه مع الفريق في ظل تبقي عدة أشهر على نهاية تعاقده.

يونايتد يملك خيار التمديد لعام إضافي لكن ماتيتش قد يرغب في الرحيل وعدم التجديد بعدما فقد مكانه الأساسي لصالح الشاب سكوت مكتوميناي.

ماتيتش جلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهات تشيلسي وولفرهامبتون وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وأشارت ميرور إلى شعور ماتيتش بالإحباط إذ ظن أن رحيل الثنائي أندير هيريرا ومروان فيلايني سيمنحه فرصة أكبر للمشاركة ولكن ما حدث كان على النقيض تماما.

الدولي الصربي انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2017 قادما من تشيلسي في صفقة أثارت استغراب البعض نظرا لتفريط البلوز في واحد من أهم لاعبيه بسهولة.

ونيمانيا لم يخب ظنون فريقه الجديد إذ قدم أداء ثابتا وجيدا في وسط الميدان منح يونايتد الأفضلية في العديد من المباريات.

صاحب الـ31 عاما ظهر اسمه على الساحة الأوروبية بعدما تعاقد تشيلسي معه من كوشيتسا السلوفاكي في صيف 2009 قبل أن يرسله للإعارة مع فيتيسه آرنهم الهولندي وبنفيكا البرتغالي.

والأخير اشتراه بصفة نهائية في صيف 2011 مقابل 5 ملايين يورو قبل أن يلفت أداؤه الجيد أنظار البلوز مجددا بعد 3 سنوات ليستعيدوا خدماته من جديد مقابل 25 مليون يورو.

على الصعيد الدولي يعد ماتيتش أحد العناصر الأساسية رفقة المنتخب الصربي إذ شارك مع بلاده في 46 مباراة سجل خلالها هدفين.

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