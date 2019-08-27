روبن: العودة لكرة القدم؟ لا نُغلق الأبواب أبدا

أبقى أرين روبن احتمالية عودته لممارسة كرة القدم قائمة، بعد أسابيع قليلة من اعتزاله اللعبة.

أريين روبن النادي : معتزل

روبن أنهى مسيرة حافلة بالإنجازات وختم رحلته مع المستديرة في صفوف بايرن ميونيخ، متوجا نفسه بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم الأخير.

لكن عند سؤاله عن احتمالية تراجعه عن قرار الاعتزال، أجاب: "دائما ما أقول: لا تغلق الأبواب أبدا".

وأضاف في حديثه لمحطة إن.بي.أو الإذاعية الهولندية: "ربما خلال شهر أو شهرين سيتملكني شعور أنني أفتقد الأمر برمته، وحينها سأقرر أنه يجب علي العودة".

واستدرك: "ولكن الأمر لا يكون سهلا كلما طال اعتزاله، لا أعتبر أن عودتي لكرة القدم محتملة للغاية".

وشدد: "الاعتزال هو أصعب قرار اتخذته في مسيرتي دون شك".

وأكد: "إنه أصعب قرار توجب علي اتخاذه، قرار نابع من القلب والعقل معا".

وأتم: "حبك الشديد لكرة القدم يعطيك شعورا أنك قادر على مواجهة العالم بأكمله، لكن في الواقع، الأمر لا تعمل بهذه الصورة، أنت لم تعد ذاك الفتى صاحب الـ16 عاما الذي لم يمتلك أي فكرة عن معنى الإصابات".

روبن (35 عاما) لعب 96 مباراة دولية مع منتخب هولندا، سجل فيها 37 هدفا، وقاد الطواحين لوصافة كأس العالم مرة، وللمركز الثالث في مناسبة أخرى.

الجناح الطائر قضى مسيرته الاحترافية في أندية: جرونينجن، وأيندهوفن، وتشيلسي، وريال مدريد، وبايرن ميونيخ.

روبن فاز بالدوري في كل دولة لها بها، كما توج بدوري أبطال أوروبا مرة مع بايرن ميونيخ.

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