معروف حكما للزمالك والمقاصة.. سجل مميز للفارس الأبيض

عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة غدا الأربعاء.

الزمالك يواجه المقاصة على استاد برج العرب في ربع نهائي كأس مصر 2018\2019، ومعروف سيحمل الصافرة التحكيمية.

ويعاونه محمود أبو الرجال كمساعد أول، وسمير جمال كمساعد ثانٍ، وأحمد العدوي كحكم رابع.

بالإضافة إلى سعيد حمدة، ومحمد سلامة كحكمين خامسين.

ويعد الزمالك أكثر الأندية التي أدار لها معروف مباريات في مسيرته بواقع 16 مباراة سابقة، خرج فيها الفارس الأبيض فائزا في 11 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مواجهة واحدة.

ولم يسبق لـ معروف إدارة أي مباراة تجمع بين الزمالك ومصر للمقاصة من قبل.

وكانت آخر مباراة أدارها معروف للزمالك، في مواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري للموسم الماضي يوم 20 فبراير 2019، وانتهت بالتعادل 2-2.

أما المقاصة، فلم يفز سوى مرتين تحت إدارة معروف التحكيمية لـ8 مباريات خاضها الفريق.

بينما خسر 4 مواجهات، وتعادل مرتين.

وكانت آخر مباراة أدارها معروف للمقاصة في مواجهة الأهلي بالدوري يوم 10 أبريل 2019، وخسرها الفريق الفيومي 1-2.

ويلعب الفائز أمام الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.

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