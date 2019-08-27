تقرير فرنسي: برشلونة يعرض 170 مليون يورو من أجل نيمار

جهز نادي برشلونة عرضا جديدا من أجل ضم نيمار من باريس سان جيرمان مقابل 170 مليون يورو تدفع على دفعتين.

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ووصل وفدا من برشلونة إلى مدينة باريس للتفاوض مع نادي العاصمة للحصول على خدمات نيمار.

وأشارت تقارير فرنسية وإسبانية سابقا إلى رفض باريس سان جيرمان العروض المقدمة من برشلونة لضم نيمار.

وكان العرض الأول كان ضم اللاعب مقابل كوتينيو وراكيتيتش بالإضافة إلى مبلغ من المال يصل إلى 80 مليون يورو، والثاني ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 10 مليون يورو بالإضافة إلى 160 مليون يورو بند خيار إلزامي.

لكن وفقا لصحيفة لو باريسيان الفرنسية فبرشلونة جهز عرضا هذه المرة لضم اللاعب مقابل 170 مليون يورو لكن يتم الدفع على دفعتين.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان لم يوافق على العرض حتى الآن ولكن ستسمر المحادثات اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يعلن باريس سان جيرمان موقفه من الصفقة مساء اليوم بعد الانتهاء من المحادثات.

وكانت نفس الصحيفة الفرنسية قد أشارت إلى رغبة باريس سان جيرمان في 100 مليون يورو بالإضافة إلى نيلسون سيميدو وعثمان ديمبيلي من أجل الموافقة على رحيل نيمار.

وكان نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 222 مليون يورو.

وخاض نيمار مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي 28 مباراة، ونجح في تسجيل 23 هدفا وصنع 13 آخرين.

ولعب نيمار لبرشلونة في 186 مباراة ونجح في تسجيل 105 هدفا مقابل صنع 76 آخرين.

بينما خاض 58 مباراة مع باريس سان جيرمان في موسمين وسجل 51 هدفا وصنع 29 آخرين.

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