مشجع لـ شالكه يقدم بلاغا ضد حكم مباراة فريقه أمام بايرن والشرطة تفحص الشكوى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 16:16

كتب : FilGoal

حكم مباراة شالكه وبايرن

ما أقصى ما يمكنك فعلك ضد حكم شعرت أنه ظلم فريقك أو تسبب في خسارته؟ حسنا أي كان ما تفكر به الآن فلن يصل إلى ما وصل إليه مشجع شالكه.

مشجع الأزرق الملكي الألماني قام بتقديم شكوى رسمية ضد حكم مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ لشرطة غيلسنكيرشن، وقبلت الشرط البلاغ وتحقق حاليا في الأمر.

ونشرت الشرط بيانا رسميا قالت فيه :"مشجع لنادي شالكه قدم شكوى رسمية ضد حكم مباراة فريقه وحكم الفيديو واتهمهم بالاحتيال".

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وواصل البيان :"السبب عدم احتساب ضربتي جزاء لفريقه ضد بايرن ميونيخ، والشرطة تفحص الشكوى وستحقق".

بايرن ميونيخ فاز بنتيجة 3-0 ضد مضيفه شالكه ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني يوم السبت، وخلال المباراة رفض ماركو فريتز الحكم المخضرم وباستيان دانكيرت حكم الفيديو احتساب ركلتي جزاء لصالح شالكه.

وكان ديفيد فاجنر مدرب شالكه قد تحدث عقب المباراة وأبدى غضبه الشديد من عدم احتساب ركلتي جزاء لفريقه :"بكل صدق أتطلع لتوضيح لما حدث ضدنا".

الحساب الرسمي لنادي شالكه كتب تعليقا على الخبر :"سألنا فيما بيننا، لم يكن أي منا من قدم هذا البلاغ، وتلك كلمة شرف".

وواصل الحساب :"لكننا سنكون مهتمين للغاية بنتيجة التحقيقات، أعزائنا في الشرطة، نعلم شاهد عيان كان في متواجدا في مسرح الجريمة".

بايرن يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط فيما يحتل شالكه المركز الـ12 برصيد نقطة وحيدة.

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