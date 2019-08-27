رسميا - عادل رامي إلى الدوري التركي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 15:28

كتب : FilGoal

عادل رامي

أعلن نادي فينيرباهتشه يوم الثلاثاء انضمام الفرنسي عادل رامي.

كان نادي مارسيليا قد فسخ تعاقده مع عادل رامي بعدما ادعى الإصابة للتغيب عن التدريبات والمشاركة في برنامج تلفزيوني، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وذكر النادي التركي أن عادل رامي وقع على عقد يربطه بفينيرباهتشه لمدة موسم.

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المدافع الفرنسي ظهر في برنامج تلفزيوني واقعي يتضمن تدخلات بدنية على الرغم من انه قد أخبر فريقه السابق أنه مصاب وليس قادرا على التدرب.

وقام مارسيليا فورا بإيقاف لاعبه، لكن ليكيب أشارت إلى أن النادي قرر فسخ تعاقده مع اللاعب خاصة وأنه لم يشارك في عدد من التدريبات، وتحديدا منذ انفصاله عن العارضة باميلا أندرسون.

وكانت باميلا قد وصفته بـ"الوحش" وأنه كان يخونها ما أثر كثيرا عليه وأبعده عن تركيزه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رامي كان يحاول إيجاد فريق في الدوري الأمريكي للتواجد بالقرب من باميلا طيلة الوقت. خاصة وأنها تواصلت مع أحد ملاك لوس أنجلوس لمعرفة إمكانية انضمام اللاعب إلى النادي الأمريكي، لكن الصفقة توقفت بعد انفصال الثنائي.

وامتد تعاقد رامي صاحب الـ33 عاما مع مارسيليا حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي، لكن تم فسخه.

وانضم عادل رامي إلى مارسيليا قادما من إشبيلية في صيف 2017، وشارك خلال الموسم المنصرم في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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عادل رامي فينيرباهتشه

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