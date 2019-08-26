خاص جناح اتحاد طنجة يوقع على عقود انضمامه لـ دجلة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 18:00

كتب : أحمد شاكر

عبد الكبير الوادي - اتحاد طنجة

وقع الجناح المغربي عبد الكبير الوادي على عقود انضمامه بشكل رسمي إلى وادي دجلة.

مصدر مسؤول من وادي دجلة كشف لـFilGoal.com في وقت سابق إتمام الاتفاق مع الجناح المغربي في انتظار وصوله القاهرة لينضم بشكل رسمي للفريق. (طالع التفاصيل)

وبالفعل وصل عبد الكبير الوادي إلى القاهرة في الساعات الأولى من يوم الاثنين قبل أن يوقع على عقود انضمامه لـ دجلة لمدة 3 سنوات، حسبما علم FilGoal.com.

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ومن المنتظر أن ينتظم عبد الكبير الوادي في مران دجلة بشكل طبيعي يوم الثلاثاء المقبل.

عبد الكبير الوادي يلعب لاتحاد طنجة منذ بداية الموسم المنقضي، قادما من فريق الرجاء البيضاوي، ويلعب كجناح أيسر.

صاحب الـ26 عاما شارك في 27 مباراة في الموسم الماضي. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

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