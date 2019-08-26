كرة يد - مصر إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية بهدف قاتل في نيجيريا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 14:42

كتب : محمد سمير

كرة يد - منتخب مصر للشباب - الصورة من الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد

حول منتخب مصر لكرة اليد تأخره إلى فوز قاتل على حساب نيجيريا في ربع نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.

فاز منتخب مصر في ربع النهائي ضد نيجيريا بنتيجة 27-26 بهدف قاتل في أخر 4 ثواني من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بفوز المنتخب النيجيري بنتيجة 14-9 ووصل الفارق إلى 6 أهداف قبل أن يعود الفراعنة من جديد.

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وتبقت 30 ثانية على نهاية المباراة وكانت النتيجة تشير إلى التعادل والكرة مع منتخب نيجيريا لكن نجح الفراعنة في إنهاء الهجمة بسلام والارتداد سريعا لتسجيل هدف الفوز القاتل.

منتخب مصر كان قد تصدر مجموعته التي تضم المغرب وغينيا وزامبيا، بينما نيجريا حلت رابعا في مجموعة ضمت الجزائر وأنجولا الكونغو الديمقراطية.

وينتظر المنتخب المصري الفائز من مواجهة الجزائر وغينيا لمواجهته بعد غد الأربعاء في نصف النهائي.

وكان منتخب مصر هو حامل لقب أخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب الإفريقية.

وحصد منتخب مصر الميدالية الذهبية 7 مرات من أصل 11 نسخة أقيمت من قبل.

ويتكون المنتخب المصري من مزيج بين المنتخب الأول ومنتخبي الشباب والناشئين.

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