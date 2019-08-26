منافس الأهلي - كانو سبورت.. حديث العهد بطل بعد 5 سنوات

يلتقي الأهلي فريق كانو سبورت من غينيا الإستوائية في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

أكاديمية كانو سبورت أو كما تعرف في غينيا الاستوائية باسم (كانو سبورت) هو نادي حديث العهد لكنه استطاع أن يكون بطلا خلال 5 سنوات.

كانو سبورت في ظهوره الأول بالمشاركات القارية حقق إنجازا بالتأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميكيلي الإثيوبي 2-1 ذهابا والتعادل إيابا بهدف لكل منهما.

ويصطدم كانو سبورت بالأهلي الأكثر تتويجا في تاريخ إفريقيا، وفي حالة خسارة الفريق الغيني سينتقل إلى بطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر في غينيا الإستوائية على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز معلومات عن كانو سبورت:

- تأسس كانو سبورت في مارس 2014 في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية.

- قام كانديدو نسوي رجل أعمال البترول الشهير بتأسيس النادي الذي نجح في تحويله بطلا خلال 5 سنوات.

- يمتاز فريق كرة القدم بالمواهب الشابة على رأسهم بينيامين ندونج صاحب الـ20 عاما والذي يلعب في مركز الهجوم وسبق له اللعب لريو آفي البرتغالي وسجل هدف التعادل الذي أهل الفريق لدور الـ32.

- نجح الفريق في حصد لقب الدوري الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

- يسجل كانو سبورت مشاركته الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

- يلعب كانو سبورت على ملعب مالابو الذي يسع 15 ألفا مشجعا.

- سبق لذلك الملعب استضافة مباريات بطولة أمم إفريقيا 2012 وبينهم مباراة تحديد المركز الثالث بين غانا ومالي "قبل تأسيس النادي نفسه".

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