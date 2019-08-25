أتم الإسماعيلي اتفاقه مع محمود معاذ ظهير أيسر سموحة، حسبما كشف مصدر بقلعة الدراويش لـFilGoal.com.

وقال المصدر إن الإسماعيلي اتفق على البنود الشخصية مع معاذ، ولكنه لم يحقق اتفاقا مع إدارة سموحة حتى الآن.

ويبلغ معاذ من العمر 26 عاما وانتقل لسموحة من ألعاب دمنهور في 2018.

ولعب معاذ 15 مباراة مع الفريق السكندري الموسم الماضي سجل فيهم هدفا وصنع هدفين.

ويعاني الإسماعيلي في الجبهة اليسرى بعد رحيل طارق طه عن الفريق إلى بيراميدز، وعدم اقتناع الدراويش بحمدي الزوي ورحيله عن النادي.

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