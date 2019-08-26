خاص فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 11:21

كتب : FilGoal

خورخي فوساتي - الأهلي

كشف الأوروجوياني خورخي فوساتي أن الأهلي اتصل به لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال فوساتي لـFilGoal.com: "نعم الأهلي اتصل بي، ولكنني حاليا مع فريقي (ريفر بليت في الأوروجواي) وطلبت من وكيل أعمالي التحدث مع الأهلي".

وأردف "بالتأكيد هو يعلم الوضع الحقيقي للمفاوضات أفضل مني حتى الآن".

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وشدد فوساتي أن فكرة قدومه لمصر في القريب العاجل تبدو مستبعدة لأن البطولة المحلية في أوروجواي لن تنتهي قبل أسبوعين من اليوم الاثنين.

فوساتي – مواطن مدرب الأهلي السابق مارتين لاسارتي - يبلغ من العمر 66 عاما وسبق له تدريب العديد من الأندية سواء في أمريكا اللاتينية أو المنطقة العربية.

خبرات فوساتي تتراوح بين تدريب المنتخبات مثل أوروجواي وقطر، والأندية مثل العين الإماراتي والريان القطري والأهلي والشباب السعوديين وإنترناسيونال البرازيلي.

وحصل فوساتي على 11 بطولة طوال مسيرته، آخرها بطولة الدوري القطري مع الريان في 2016، وأهمها دوري أبطال آسيا مع نفس الفريق في 2011، وبطولة كوبا سودامريكانا مع كويتو الإكوادوري في 2009.

وكان الأهلي أعلن الأحد عبر موقعه الرسمي أن لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل استقرت على ثلاثة مدربين أجانب من أجل الاختيار بينهم وحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد.. ( اقرأ التفاصيل )

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