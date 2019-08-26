كلوب: مباراة أرسنال كانت الأفضل لنا على المستوى الدفاعي

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الأداء الدفاعي الذي ظهر به فريقه ضد أرسنال كان الأفضل للفريق منذ فترة.

نجمنا المصري محمد صلاح سجل ثنائية بعد رأسية جويل ماتيب وقادا ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي منفردا بالفوز على المدفعجية 3-1 يوم السبت.

وقال كلوب لموقع ناديه: "قدمنا مستوى رائع بكل تأكيد. ماتيب خاض أفضل مباراة له هذا الموسم. الجميع يتحدثون عن أسلوب دفاعنا. نحن نعمل على الدفاع ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها الناس. الأمر لا يتعلق فقط بالخط الخلفي. الدفاع في الدوري الإنجليزي لا يعمل بطريقة الحديث إلى كل لاعب على حدة".

وأضاف "نحن نعمل بجد على هذا. هذا الأسبوع كان لدينا متسع من الوقت للقيام بذلك. فيما يخص الدفاع، كانت هذه أفضل مباراة لنا ضد تهديد هجومي كبير. سنحت لأرسنال بعض الفرص الخطيرة، ولكن بصرف النظر عن ذلك، دافعنا بشكل جيد. أنا حقاً سعيد للغاية".

المباراة كانت ضمن الجولة الثالثة ورفع بعدها ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط.

وتطرق كلوب للحديث عن المواجهة المقبلة للريدز أمام بيرنلي، شدد "نعلم جميعاً مدى صعوبة مواجهة بيرنلي على أرضه. هم يعيشون الآن لحظات جيدة. الفريق يلعب وفق أسلوبه، وأنا أكن كل الاحترام لشون ديشي وما يفعله مع الفريق. دائماً ما يكون من الصعب الذهاب إلى هناك".

وأتم "نحن بحاجة إلى الاستعداد بشكل جيد، وسنفعل ذلك، ثم يطير اللاعبون حول العالم للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية. أتمنى أن يعود الجميع بحالة جيدة لاستئناف الموسم".

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.









































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