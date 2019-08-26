الطويلة: اتحاد الكرة أسقط حقه في الطعن ضد حكم إلغاء الهبوط.. واتجاهان للأزمة‎

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إن الحكم الصادر عن مركز التسوية والتحكيم بشأن إلغاء الهبوط ونتائج الدوري المصري للموسم الماضي، نافد وغير قابل للطعن ولا مفر منه.

وقال الطويلة عبر البرنامج الإذاعي (ملعب 9090): "هناك 9 أندية تضامنت مع شكوانا منها الأهلي، وتقدمنا بها قبل 9 أسابيع من انتهاء المسابقة، فالأمر لا يتعلق فقط بالثلاثي الهابط، فالمسابقة شابها عوار شديد في مبدأ تكافؤ الفرص والتحكيم وغيرها من الأمور التي اشتكت منها أندية القمة والقاع".

وأضاف "اتحاد الكرة أسقط حقه في الطعن على الحكم، لأنه تجاهل منذ البداية الرد على شكوانا لدى لجان الاستئناف ثم أرسل له مركز التسوية والتحكيم أكثر من إنذار للرد على 4 ملاحظات، تجاهلها اتحاد الكرة قبل أن يرد على ملاحظتين فقط".

وكانت أندية النجوم وبتروجت والداخلية الهابطين لدوري القسم الثاني قد أعلنوا أمس الأحد حصولهم على حكم من مركز التحكيم والتسوية ببطلان الهبوط في الدوري المصري الموسم الماضي.

وواصل الطويلة "اتحاد الكرة كان يتعامل بعنجهية والهيمنة والسيطرة والاستحواذ والتجاهل، الحكم لا مناص منه، ونافذ، والأزمة سبق أن تكررت في الجزائر، وأعادت المحكمة فريق للدوري بعد مرور 4 جولات من الموسم الجديد".

وتابع "لكن ما حدث في الدوري المصري لا يمثل سوى 1% من أزمات مشابهة في الجزائر وجنوب أفريقيا".

وأوضح رئيس النجوم في ختام تصريحاته "هناك اتجاهان أمام اتحاد الكرة، إما رفض الطعن أو قبول مركز التسوية به، وهنا سيتم تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية".

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