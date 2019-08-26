تقارير: بشكتاش يدخل سباق ضم النني

دخل نادي بشكتاش التركي في سباق ضم محمد النني لاعب وسط أرسنال قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية بأوروبا.

أيام المصري صارت معدودة في أرسنال خاصة بعد تأكيد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال على عدم حاجته لخدمات النني ومدافع الفريق شكودران موستافي، علما بأن فترة الانتقالات تنتهي يوم الأحد المقبل.

وذكر تقرير جريدة فوتوماك التركية أن بشكتاش يفاضل بين النني وماريو ليمينا لاعب ساوثامبتون لضم أحدهما قبل نهاية فترة الانتقالات.

ويرغب الفريق التركي في ضم أحدهما على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن بشكتاش بدأ محادثاته مع أرسنال بشأن ضم النني.

يوم الأحد، أفادت تقارير فرنسية إن بوردو قد يكون محطة لاعب وسط أرسنال، محمد النني، هذا الصيف.

وهنا، قال موقع فوت ميركاتو الفرنسي إن بوردو الذي فشل في ضم المغربي يوسف آيت بن ناصر اتجه لضم النني على سبيل الإعارة.

في السياق نفسه، أفادت تقارير إنجليزية أن نادي جالاتا سراي سيتقدم بعرض أخير لضم الدولي المصري بعدما بدأ مفاوضاته مع المدفعجية قبل أسابيع دون أن يتوصل الطرفان لاتفاق.

وفقًا لصحيفة ذا ميرور، فإن نادي جالاتا سراي لم يفقد الأمل في التعاقد مع النني.

ومن المرجح أن يوافق لاعب بازل السابق على تخفيض راتبه الذي يبلغ 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو ما يعيق الصفقة حتى الآن، حسب ذا ميرور.

محمد النني انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 قادما من فريق بازل السويسري.

صاحب الـ27 عاما شارك في 17 مباراة فقط مع أرسنال خلال الموسم الماضي، صنع فيها هدفا وحيدا.

ويجد النني صعوبة في المشاركة بالمباريات مع أرسنال في ظل اعتماد إيمري على الرباعي ماتيو جيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وجرانت جاكا.

وكان النني لاعبا أساسيا مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي بالخسارة بهدف أمام جنوب إفريقيا.