حمدي زكي: اتطلع للقب الهداف مع الدراويش

أعرب محمد حمدي زكي مهاجم الإسماعيلي الجديد عن سعادته بالانضمام إلى الدراويش ورغبته في تحقيق لقب الهداف هذا الموسم.

وانتقل حمدي زكي إلى صفوف الإسماعيلي قادما من سموحة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال زكي: "سعيد بالتواجد في نادي جماهيري كبير بحجم الإسماعيلي".

وأضاف "اتطلع لتحقيق لقب الهداف، أبحث حاليا عن التفاهم والانسجام مع زملائي في الفريق".

وتابع "أنا على ثقة من تألقي مع الإسماعيلي نظرا لتوافر عناصر متميزة قادرة على مساعدة أي مهاجم".

ولعب حمدي زكي مع سموحة 23 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفا وصنع 3 آخرين.

وأتم زكي تصريحاته "أتمنى أن اساهم مع زملائي في اسعاد جماهير الدراويش".

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