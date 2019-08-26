جريزمان: التسجيل في كامب نو؟ كم هو جميل

بعد أن تذوق أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الجديد حلاوة التسجيل لصالح البلوجرانا في ملعب كامب نو، تحدث عن ذلك بفرحة كبيرة.

النجم الفرنسي سجل أول هدفين له بقميص برشلونة في شباك ريال بيتيس خلال المباراة التي فاز بها البرسا بنتيجة 5-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال جريزمان في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كم هو جميل أن تسجل في كامب نو".

وأضاف في رسالة لجماهير برشلونة "شكرا لدعمكم، فلنجعل ألواننا تتألق".

Que bonito es marcar en el Camp Nou! Gracias por vuestro apoyo culés, que brillen nuestros colores! 🙌🏻🔵🔴 pic.twitter.com/cva9iowYs8 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) August 25, 2019

تألق جريزمان جاء وسط غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

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