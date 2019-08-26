جريزمان: التسجيل في كامب نو؟ كم هو جميل
الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 11:46
كتب : FilGoal
بعد أن تذوق أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الجديد حلاوة التسجيل لصالح البلوجرانا في ملعب كامب نو، تحدث عن ذلك بفرحة كبيرة.
النجم الفرنسي سجل أول هدفين له بقميص برشلونة في شباك ريال بيتيس خلال المباراة التي فاز بها البرسا بنتيجة 5-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
وقال جريزمان في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كم هو جميل أن تسجل في كامب نو".
وأضاف في رسالة لجماهير برشلونة "شكرا لدعمكم، فلنجعل ألواننا تتألق".
Que bonito es marcar en el Camp Nou! Gracias por vuestro apoyo culés, que brillen nuestros colores! 🙌🏻🔵🔴 pic.twitter.com/cva9iowYs8— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) August 25, 2019
تألق جريزمان جاء وسط غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي.
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