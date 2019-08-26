تقرير - مونريال يقترب من الرحيل عن أرسنال

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 11:33

كتب : FilGoal

مونريال - أرسنال - واتفورد

اقترب ناتشو مونريال مدافع أرسنال من الرحيل عن صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مونريال قد يوقع على عقد يمتد لعامين مع ريال سوسيداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشارك صاحب الـ33 عاما خلال الموسم الجاري مع أرسنال في أول 3 مباريات خاضها الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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وانضم مونريال إلى أرسنال قادما من مالاجا في يناير 2013 بمبلغ 10 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الدولي الإسباني السابق بالعودة إلى موطنه مرة أخرى مع تقدمه بالسن وحاجة أرسنال للتخلي عن خدماته قبل خسارته مجانا في الصيف المقبل.

ويمتلك أرسنال حاليا في مركز الظهير الأيسر كل من كيران تيرني الوافد الجديد خلال السوق الصيفية وسياد كولاسيناك بجانب مونريال.

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