تقرير - مونريال يقترب من الرحيل عن أرسنال

اقترب ناتشو مونريال مدافع أرسنال من الرحيل عن صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

ناتشو مونريال النادي : أرسنال أرسنال

وقالت الصحيفة البريطانية إن مونريال قد يوقع على عقد يمتد لعامين مع ريال سوسيداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشارك صاحب الـ33 عاما خلال الموسم الجاري مع أرسنال في أول 3 مباريات خاضها الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانضم مونريال إلى أرسنال قادما من مالاجا في يناير 2013 بمبلغ 10 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت الدولي الإسباني السابق بالعودة إلى موطنه مرة أخرى مع تقدمه بالسن وحاجة أرسنال للتخلي عن خدماته قبل خسارته مجانا في الصيف المقبل.

ويمتلك أرسنال حاليا في مركز الظهير الأيسر كل من كيران تيرني الوافد الجديد خلال السوق الصيفية وسياد كولاسيناك بجانب مونريال.

اقرأ أيضا

ريكاردو جوميز لـ في الجول: الأهلي لم يتحدث معي.. ووكيله يوضح الموقف

اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس إمكانية تعديل موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

وكيل معروف يوسف لـ في الجول: الزمالك استقر على إعارته.. و5 خيارات متاحة

اتحاد الكرة: الإعلان عن مدرب المنتخب الأربعاء لو سارت الأمور بشكل طبيعي

تعرف على جميع مواجهات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا