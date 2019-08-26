اتحاد الكرة: مدرب المنتخب مصري التزاما بتوجهات الدولة

يلتزم اتحاد كرة القدم المصري بتوجهات الدولة وبناء عليه تقرر أن يكون المدير الفني الجديد مصريا.

قال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة "المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيا لاعتبارات سياسية".

وصرح إسماعيل عبر البرنامج الإذاعي "ملعب 9090" "حسم الأمر، مدرب المنتخب وطني، هذه توجهات الدولة، واتحاد الكرة منظومة تعمل داخل الدولة".

وأضاف "يتم المفاضلة بين 7 أسماء، والاختيار سيكون وفقا لمعايير معينة استعدادا لكأس أمم 2021 ومونديال 2022، وسيتم التطرق لملف مدرب المنتخب في اجتماع مجلس الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، لأنه من الملفات الملحة".

وأشار أسامة إسماعيل "الأسماء المرشحة متروكة للجنة، ولن أعلنها احتراما لهذه الأسماء، فهي معروفة ويتم تداولها منذ أكثر من شهر، يتبقى فقط أن ندعو بالتوفيق لمن يقع عليه الاختيار".

وبشأن الحكم الصادر من مركز التسوية بإلغاء الهبوط بالدوري الممتاز الموسم الماضي، رد مدير إدارة الإعلام بالجبلاية "اتحاد الكرة ينتظر وصول القرار والإطلاع عليه بمنطوقه الرسمي وليس المتداول عبر وسائل الإعلام".

وتابع "لاستبيان هل حكم نهائي أم هناك درجات تقاضي أخرى، لا يمكن الإعلان عن أي موقف رسمي قبل هذا الإجراء".

وأتم تصريحاته "الدوري من الملفات الملحة التي سيناقشها المجلس في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، وربما يصدر قرارا بشأنه عقب الاجتماع".

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