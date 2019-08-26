مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26-8-2019 والقنوات الناقلة.. الاتحاد السكندري في البطولة العربية

انتهى الأحد الكروي، والمباريات مازالت مستمرة معنا يوم الاثنين.

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الاتحاد السكندري يبدأ مشواره في البطولة العربية بمواجهة العربي الكويتي في الكويت في السابعة والربع مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية.

ويختتم إنتر مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بمواجهة ليتشي في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

ويلعب النصر السعودي أمام السد القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 1.

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