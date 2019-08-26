مصطفى محمد يشرح: طريقة التفاهم السريع مع شيكابالا وبامبو وبنشرقي

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 01:00

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - ديكاداها

شرح مصطفى محمد مهاجم الزمالك طريقة التفاهم السريع بينه وبين ثلاثي خط هجوم فريقه ما جعله يظهر بمستوى جيد أمام ديكاداها الصومالي.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وسجل مصطفى محمد هدفين في شباك ديكاداها الصومالي في فوز الزمالك بسداسية دون رد في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى محمد عبر قناة المحور: "نفذنا تعليمات المدير الفني ميتشو وكان هذا سبب الأداء الجيد والمستوى المرتفع في المباراة".

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وأضاف "لا نفرح للفوز بمباراة واحدة ولكن الفرحة الكبرى في الزمالك عند التتويج بالبطولات".

وأوضح "ألعب لأول مرة مع شيكابالا وكريم بامبو وأشرف بنشرقي، لذلك كنت حريص على التحدث معهم كثيرا في التدريبات التي سبقت المباراة ليعرفوا طريقة تحركاتي في الملعب ويساعدونني في الوصول إلى المرمى وهذا بالفعل ما حدث".

وأتم تصريحاته "نركز حاليا على مباراة مصر للمقاصة في كأس مصر ونريد تحقيق الفوز والتقدم أكثر نحو لقب البطولة".

ويلعب الزمالك ضد المقاصة مساء الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

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