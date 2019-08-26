مدافع برشلونة: على ديمبيلي أن يأكل الخبز الأسود

وجّه كليمنت لونجليه لاعب برشلونة، النصيحة إلى مواطنه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي دخل في أزمة انضباط بالأيام الماضية.

برشلونة سحق ريال بيتيس 5-2 على ملعب كامب نو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، مباراة شهدت غياب ديمبيلي للإصابة، بعد أيام من تغيبه عن جلسة علاجية بسبب سفره إلى فرنسا دون إذن ناديه.

وصرّح لونجليه: "من الصعب أن أحكم على ديمبيلي، لست أنا من يقرر هل يجب أن يُعاقَب. أنا زميله، وعليه الآن أن يأكل الخبز الأسود".

مدافع برشلونة استعمل تعبيرا فرنسيا، وهو يعني أن ديمبيلي يمر بوقت صعب وعليه أن يتجاوزه.

وأكمل لونجليه: "أفضّل بالفعل أن أراه على أرض الملعب".

كما أشاد لونجليه بالمراهق أنسو فاتي الذي سجل ظهوره مع الفريق الأول بعمر الـ16 عاما و9 أشهر و25 يوما: "كان وقتا مثاليا ليسجل مشاركته الأولى بعد تقدمنا بخمسة أهداف. قدّم أداء جيدا في الدقائق التي لعبها. رأينا جودته في التدريبات، والآن عليه أن يتعلم من جميع المحيطين به".

وعن استقبال فريقه لهدفين أمام بيتيس: "من الوارد تلقي الأهداف، وعلينا تقبُل ذلك".

وأتم معلّقا على إمكانية انتداب نيمار: "لا أدري، هذا شأن الإدارة، نيمار لاعب يمتلك الجودة، إنه لاعب مميز".

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