بالفيديو – في لقاء استمر 127 دقيقة بسبب الظلام.. كوكا يشارك في تعادل براجا

شارك محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" في تعادل فريقه سبورتنج براجا أمام جل فيسنتي في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

سبورتنج براجا تعادل على ملعب جل فيسنتي بهدف لكل فريق في لقاء امتد حتى الدقيقة 127.

وانقطع التيار الكهربائي عن ملعب المباراة لقرابة الـ 30 دقيقة في الشوط الثاني، مما جعل اللقاء يمتد حتى الدقيقة 127.

ظلام تام أخفى كل شيء في أرضية الملعب وسط أهازيج وتفاعل جماهيري كبير، استمر ما يقرب الـ 30 دقيقة قبل أن تعود الكهرباء بشكل طبيعي ويستكمل أحداث اللقاء.

كوكا لعب أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية.

براجا تقدم أولا بعد مرور 6 دقائق فقط عن طريق وينديرسون جالينو الذي أنطلق وسدد بطريقة متقنة في الشباك.

تقدم براجا استمر منذ الدقيقة السادسة وحتى الدقيقة 109 قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق ساندرو ليما بعد متابعة لكرة عائدة من العارضة.

ووصل براجا للنقطة الرابعة من ثلاث مباريات في المركز السادس، نفس رصيد جل فيسنتي.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس إمكانية تعديل موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

لجنة التخطيط في الأهلي تستقر على 3 مدربين "من مدارس مختلفة".. والحسم يقترب

بالفيديو - برشلونة يُمتع في غياب العظيمين.. وجريزمان يتصالح مع كامب نو

جهاد جريشة لـ في الجول: لم أعتذر لـ الأهلي.. وهذا تفسير تصريحاتي

حوار بعيدا عن الكرة - رمضان: أول فيلم شاهدته في السينما "اللمبي".. وسر الـ59 جنيه ونصف