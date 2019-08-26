اقترب حسام باولو مهاجم الزمالك السابق من الانتقال إلى فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com إن باولو تدرب خلال الفترة الماضية مع طلائع الجيش، بل وسجل هدفا اليوم الأحد في لقاء ودي أمام المنيا.

واقترب حسام باولو من التوقيع مع طلائع الجيش لمدة موسمين، حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com.

وفي حالة سير الأمور بشكل طبيعي، سيوقع باولو على عقود انضمامه لطلائع الجيش ليعوض مصطفى محمد الذي عاد من جديد لـ الزمالك.

وتعاقد طلائع الجيش مع ناصر منسي في خطط الهجوم ويرغب النادي العسكري في ضم باولو.

ويتولى البرازيلي سيرجيو فارياس مسؤولية قيادة طلائع الجيش الذي أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الثامن.

باولو صاحب الـ 35 عاما شارك الموسم الماضي في 30 مباراة بقميص الداخلية ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5، قبل أن يعود من جديد إلى الزمالك والأخير فسخ عقده مع اللاعب.

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