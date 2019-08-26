مراهق برشلونة: لم أصدق ما حدث.. كنت متوترا للغاية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 00:14

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

أبدى أنسو فاتي ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في تاريخه بالدوري الإسباني، امتنانه للفرصة التي تحصل عليها.

فاتي دخل بديلا في انتصار برشلونة العريض 5-2 على ريال بيتيس بملعب كامب نو، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح فاتي بعد المباراة: "بصراحة كنت متوترا للغاية، ولكني لا أملك سوى كلمات الشكر للنادي والمدرب والجماهير التي استقبلتني بترحاب كبير".

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وأضاف عبر قناة ناديه الرسمية: "نظرت إلى عائلتي التي رافقتني إلى هنا، لم أكن مصدقا لما يحدث، إنها لحظة يجب أن أستمتع بها".

فاتي يبلغ من العمر 16 عاما و9 أشهر و25 يوما، ويحمل جنسية غينيا بيساو.

المهاجم المراهق هو ثاني أصغر اللاعبين تمثيلا لـ برشلونة في الدوري الإسباني على الإطلاق، بعد فيسنتي مارتينيز الذي يحمل رقما قياسيا صامدا منذ عام 1941، إذ كان يصغر فاتي بـ20 يوما فقط حينها عندما دخل التاريخ.

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