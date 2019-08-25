بالفيديو – هدف مُبهر وإصابة مبابي وكافاني.. سان جيرمان يكتسح تولوز

أحداث مثيرة للغاية شهدتها مواجهة باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان انتصر على تولوز برباعية مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

إثارة المباراة لم تكن فقط في النتيجة المتوقعة نوعا ما، ولكن في الإصابات التي ضربت صفوف الفريق الفرنسي.

3 تغييرات اضطرارية لتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان خلال أحداث اللقاء.

البداية كانت مع إدينسون كافاني الذي ظهر متأثرا بإصابة عضلية في الدقيقة العاشرة وفشل بعدها في استكمال المباراة.

غادر كافاني وشارك إيريك ماكسيم شوبو موتينج بدلا منه.

ثم جاء الدور على الوافد الجديد عبدو ديالو مدافع سان جيرمان المنضم حديثا من بوروسيا دورتموند، ليغادر أرض الملعب مصابا ويشارك تياجو سيلفا بدلا منه قبل نهاية الشوط الأول.

توقفت الإصابات قليلا وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن تهتز الشباك بأفضل طريقة ممكنة.

شوبو موتينج داخل منطقة جزاء تولوز وحوله 6 مدافعين ولكن وبـ"روليت" رائع ينجح في تجاوزهم قبل أن يسدد في الشباك معلنا عن الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 55 فشل ماتيو جونزاليس في التعامل مع عرضية بابلو سارابيا ليحولها داخل شباكه معلنا عن الهدف الثاني لسان جيرمان.

وعادت الإصابات من جديد لتضرب باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي يشتكي من آلام في العضلة الخلفية ويطلب الخروج من الملعب. تغيير ثالث اضطراري لـ توخيل.

إصابة مبابي جاءت في مباراة الـ 100 في الدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 68 فشل آنخيل دي ماريا في تحويل ركلة جزاء لـ سان جيرمان في شباك تولوز، لتبقى النتيجة 2-0.

لكن النتيجة تغيرت بعد ذلك، وتحديدا في الدقيقة 76 عندما سجل البديل شوبو موتينج من جديد أمام تولوز. تسديدة أرضية قوية هزت الشباك.

الهدف الرابع جاء من رأسية البرازيلي ماركينيوس من ركلة ركنية لـ دي ماريا في الدقيقة 84.

سان جيرمان ينتصر ويصل للنقطة السادسة من 3 مباريات، ولكنه يخسر مبابي وكافاني بسبب الإصابة.

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