جريزمان: الهدف الثاني في بيتيس؟ شاهدت ميسي يفعلها.. وهذا سر الاحتفال

"الهدف الثاني في شباك ريال بيتيس؟ شاهدت ميسي يسجل مثله كثيرا في التدريبات لذلك كنت أريد تقليده".. كان هذا تصريح أنطوان جريزمان نجم برشلونة بعد الفوز على ريال بيتيس.

أنطوان جريزمان النادي : برشلونة برشلونة

النجم الفرنسي سجل أول هدفين له بقميص برشلونة في شباك ريال بيتيس خلال المباراة التي فاز بها البرسا بنتيجة 5-2 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال جريزمان عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "بعد خسارة المواجهة السابقة أمام أتليتك بلباو كانت هناك بعض التعليقات والانتقادات على أدائي مع الفريق لذلك كان يجب أن أتدرب جيدا طوال الأسبوع للظهور بشكل جيد أمام بيتيس ونجحت في ذلك".

وأضاف "تلقينا هدفا في بداية المباراة ولكن سيطرنا على مجريات اللعب وفرضنا أسلوبنا وكنا الأفضل وسجلنا العديد من الأهداف".

لاعب أتليتكو مدريد السابق أكمل "كان لدينا رغبة في تقديم مباراة مكتملة من كافة النواحي بعد الخسارة السابقة".

وشدد "تحسنا كثيرا ولكن لا يزال هناك بعض الأمور يجب معالجتها وتحسينها في الفترة المقبلة لنظهر أقوى".

وعن غياب ميسي سواريز وديمبيلي رد قائلا: "بالتأكيد افتقدناهم وهم لاعبين مميزين ومع ذلك تقدمنا خطوة للأمام، وبدون شك الأهداف والتمريرات الحاسمة تعود إلى مجموعة العمل بالكامل".

وأكد "يجب أن نتجنب مثل هذه الإصابات التي تجعلنا نفتقد نجوم الفريق والأفضل هو أننا حققنا الفوز".

وأوضح "أحاول التأقلم مع الفريق واحتاج لتحسين بعض الأشياء لأظهر بشكل أفضل وكل هذا سيحدث بمساعدة زملائي".

وأخيرا انتقل للحديث عن هدفه الثاني في المباراة قائلا: "كنت أشاهد ميسي وهو يسجل مثل هذا الهدف في التدريبات كثيرا لذلك كنت أريد تقليده ومحاكاة هذا الهدف وبالفعل نجحت في ذلك".

وأتم تصريحاته بتفسير طريقة احتفاله بالهدف "بطبيعة الحال أتابع دائما نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس وأذهب لمشاهدته في الولايات المتحدة وكنت أريد تقليد احتفاله".

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