بالفيديو – إيطاليا في حالة جنون.. روما 3-3 جنوى

حالة الجنون مازالت مستمرة في الجولة الأولى في الدوري الإيطالي، وهذه المرة أطراف الحالة الجنونية هما روما وجنوى.

روما تعادل مع جنوى 3-3 في مباراة مثيرة جديدة في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي بدأ بأفضل طريقة ممكنة وذلك بعد انتصار نابولي على فيورنتينا 4-3، والآن تتكرر المباريات المجنونة في الجولة الأولى والسبب روما وجنوى.

الجنون بدأ منذ الدقيقة الخامسة عندما انطلق جنكيز أوندر من بعد منتصف الملعب بقليل ليخترق منطقة جزاء جنوى ويكتب الهدف الأول لـ روما.

بعدها أطلق أندريا بينامونتي تسديدة صاروخية في الدقيقة 16 ليكتب هدف التعادل لـ جنوى في مرمى روما.

وفي الدقيقة 30 استغل إدين دجيكو كرة ساقطة داخل منطقة جزاء جنوى، قبل أن يمر بمهارة كبيرة من دفاع الضيوف ويهز الشباك بهدف رائع.

وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك جنوى التعادل من علامة الجزاء عن طريق دومينيكو كريشيتو.

حالة الجنون لم تنته في الشوط الثاني، ليسجل أليكساندر كولاروف هدفا ولا أروع من ركلة حرة مباشرة.

ركلة حرة متقنة اصطدمت في العارضة ثم تخطت خط المرمى لتُحتسب هدف ثالث للذئاب.

ولكن جنوى رفض الاستسلام ليدرك التعادل في الدقيقة 70 من رأسية كريستيان كوامي من داخل منطقة الجزاء.

وكاد فريق روما أن يخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة عن طريق الوافد الجديد دافيدي زاباكوستا إلا أن الأخير فشل في هز الشباك.

قمة مجنونة جديدة تنتهي بالتعادل في الدوري الإيطالي.

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