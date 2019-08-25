كشف حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق الجونة عدم تواصل أي مسؤول معه حتى الآن بخصوص تواجده في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

مازال ملف مدرب منتخب مصر الجديد لم يُحسم بشكل رسمي، في انتظار استقرار اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على اسم المدرب الجديد.

اسم حمادة صدقي من الأسماء التي طُرحت من أجل التواجد في الجهاز الفني الجديد، ولكن لم يحدث أي تواصل مع المدرب.

وقال حمادة صدقي: "لم يتحدث معي أي مسؤول بخصوص التواجد في جهاز منتخب مصر حتى الآن".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أتواصل بشكل دائم مع حسن شحاتة، ولكن لم نتحدث أبدا عن أي شيء يخص منتخب مصر".

وعن ترشيح اسم حسن شحاتة لتدريب المنتخب، قال صدقي "حسن شحاتة جدير بهذا المنصب".

ويعد حسن شحاتة ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر.

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