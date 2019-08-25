بالفيديو - في غياب ميسي وسواريز.. جريزمان المنقذ يسجل أول أهدافه مع برشلونة

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - برشلونة

سجّل أنطوان جريزمان هدفه الرسمي الأول بقميص برشلونة، خلال مباراة ريال بيتيس الجارية على ملعب كامب نو بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

جريزمان لعب دور المنقذ في غياب الثلاثي: ليو ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، وأدرك التعادل لـ برشلونة قبل نهاية الشوط الأول.

برشلونة كان متأخرا بهدف نظيف، عندما أرسل سيرجي روبيرتو كرة طولية صوب منطقة الجزاء، قابلها جريزمان بتسديدة صاروخية في الدقيقة 41، مدركا التعادل لفريقه.

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ليسجل جريزمان أول هدف في مسيرته على ملعب كامب نو، إذ فشل في زيارة الشباك على هذا الملعب خلال زياراته السابقة مع أتليتكو مدريد وقبلها ريال سوسيداد.

الهدف هو الرسمي الأول للدولي الفرنسي مع برشلونة بعد الانتقال إليه قادما من أتليتكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أما اللاعب الذي تقدّم لـ بيتيس في الدقيقة 15، فهو فرنسي آخر متوج بكأس العالم: نبيل فقير.

اللاعب المنتقل من ليون، تلقى تمريرة بينية أنيقة من لورين مورون، وانطلق صوب مرمى مارك أندري تير شتيجن، مطلقا تسديدة يسارية أرضية سكنت شباك برشلونة، وأعطت بيتيس أسبقية لم تدم حتى عودتهم إلى غرفة خلع الملابس.

الفريقان يبحثان عن انتصارهما الأول في الدوري هذا الموسم، بعد خسارة برشلونة في الجولة الأولى أمام أتليتك بلباو، وسقوط ريال بيتيس أمام بلد الوليد.

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