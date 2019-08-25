مران الزمالك - عودة طارق حامد.. وجلسة بين ميتشو وبنشرقي

عاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها.

وشارك طارق حامد في التدريبات الجماعية بعد تأدية البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني وبدا على اللاعب جاهزيته للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة ديكاداها الصومالي أمس السبت، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي لتجنب تعرضهم للإرهاق.

وواصل مصطفى فتحي تأدية البرنامج التأهيلي والعلاجي المخصص له في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه للمباريات في الفترة المقبلة.

وحصل محمد حسن لاعب الوسط على راحة من التدريبات بعد إصابته بكدمة في الركبة خلال مباراة ديكاداها الصومالي.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية وأكد الجهاز الطبي للفريق أن الكدمة التي تعرض لها خفيفة لكن فضل عدم خوضه للتدريبات.

على جانب آخر يصل المهاجم المغربي خالد بوطيب إلى القاهرة صباح غدا الإثنين بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها لينتظم بعد ذلك مع الفريق.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الفريق لمنحه بعض التعليمات الفنية وتكليفه ببعض المهام في الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

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