كشف محمد شريف جناح الأهلي المعار إلى فريق إنبي طلبه الرحيل عن صفوف المارد الأحمر "من أجل المشاركة".

الأهلي أعلن رسميا رحيل محمد شريف إلى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

وقال محمد شريف: "حزين بالخروج من الأهلي بكل تأكيد ولكنني أنا من طلبت ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "طلبت الخروج على سبيل الإعارة للمشاركة بشكل أكبر. لست موظفا ولا أُحب ذلك وطموحي دائما هو اللعب كأساسي".

وواصل "سيد عبد الحفيظ رفض خروجي في البداية، ونفس الحال بالنسبة لـ مارتين لاسارتي ولكنني صممت على الخروج معارا للمشاركة بشكل أكبر".

وعن عدم مشاركته مع الأهلي، زعم محمد شريف "استفسرت من لاسارتي عن عدم المشاركة خاصة إنني سجلت العديد من الأهداف في الدقائق الأخير ولكنه كان دائما يُجاوبني بمبررات كوميدية".

وأوضح "أخبرني أنني "بهزر" أمام المرمى. مبررات كوميدية في الحقيقة من أجل عدم مشاركتي، وفي النهاية تلك وجهة نظر المدير الفني".

وتابع "اخترت الانضمام لـ إنبي لأنه يعد فريقا كبيرا وفضلته على كثير من العروض".

وأكمل حديثه قائلا: "أنوي العودة من جديد إلى الأهلي. سأعود أقوى من السابق".

صاحب الـ 23 عاما انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2018.

وشارك محمد شريف في 12 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

ويعد محمد شريف هو الراحل الـ 18 عن صفوف الأهلي في 8 أشهر. (طالع التفاصيل)

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رسميا – محمد شريف إلى إنبي

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