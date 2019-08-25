بوكيتينيو غاضبا: إذا انتصرنا لما سألني أي أحد عن إيركسن

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 21:16

كتب : FilGoal

إيركسن - توتنام

انفجر ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لفريق توتنام عقب الخسارة أمام نيوكاسل، ولكن السبب كان السؤال عن إيركسن وليس النتيجة.

توتنام خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام نيوكاسل بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

إيركسن جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به مدرب السبيرز في محاولة لتعديل النتيجة، وهو ما لم يحدث.

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وقال بوكيتينيو ردا على سؤال يخص سبب عدم مشاركة إيركسن منذ البداية: "عندما نخسر، يصبح من لم يُشارك في المباراة هو الأفضل في العالم".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي "انتصرنا مع إيركسن وكذلك خسرنا العديد من المباريات معه أيضا".

وتابع غاضبا "إذا كنا انتصرنا اليوم 3-0، لما خرج أيا منكم – الصحفيون – للحديث عن إيركسن أو أي لاعب آخر".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يمكنني التحجج بعدم غلق سوق الانتقالات في أوروبا، كسبب لأداء ونتيجة اليوم".

وأشار "سأكون سعيدا للغاية بعد 10 أيام من الآن عقب لقاء أرسنال، لأن سوق الانتقالات في أوروبا سيكون انتهى".

ويرتبط اسم إيركسن بالرحيل عن صفوف توتنام، تحديدا مع عدم تجديده لعقده الذي ينتهي في 2020.

وعن أداء فريقه أمام نيوكاسل، قال مدرب سبيرز "مُحبط للغاية من الأداء ومن النتيجة أيضا. هذا ليس الأداء الذي نتوقعه".

وأردف "نعم سيطرنا على المباراة ولكننا لم نصنع القدر الكافي من الفرص".

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