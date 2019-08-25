رقم قياسي لـ دي بروين في صناعة الأهداف بالدوري الإنجليزي

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 20:56

كتب : FilGoal

دي بروين

بفارق كبير من المباريات أصبح كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أسرع لاعب يصنع 50 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي متفوقا على ميسوت أوزيل لاعب أرسنال.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وصنع دي بروين الهدف رقم 50 له في الدوري الإنجليزي لزميله سيرجيو أجويرو خلال مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الجولة الثالثة للبريميرليج والتي انتهت بفوز السماوي 3-1.

دي بروين واصل هوايته المفضلة في صناعة الأهداف وقدم تمريرة حاسمة لأجويرو في لقطة الهدف الأول.

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الأهداف الـ50 التي صنعها دي بروين جاءت خلال 123 مباراة له في الدوري الإنجليزي.

ليتفوق بفارق كبير من عدد المباريات عن أوزيل الذي صنع 50 هدفا خلال 141 مباراة.

ويأتي في المركز الثالث إريك كانتوا نجم مانسشتر يونايتد السابق الذي صنع 50 هدفا في 143 مباراة.

ثم دينيس بيركامب نجم أرسنال السابق وصنع الـ50 هدف في 146 مباراة، وفي المركز الخامس سيسك فابريجاس نجم تشيلسي وأرسنال السابق خلال 165 مباراة.

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