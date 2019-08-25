أوديجارد يلحق أول هزيمة بـ مايوركا على ملعبه منذ 260 يوما

قاد النرويجي مارتن أوديجارد فريقه ريال سوسيداد لفوز ثمين على مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، على استاد سان مويكس، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وسجل أوديجارد هدف سوسيداد الوحيد في الوقت القاتل، وكان كافيا للفريق الباسكي ليحصد نقاط المباراة.

سوسيداد رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد مايوركا عند 3 نقاط في المركز التاسع.

الهزيمة هي الأولى لـ مايوركا على ملعبه سان مويكس منذ 8 ديسمبر 2018، عندما سقط 1-2 أمام مالاجا في دوري القسم الثاني، أي منذ 260 يوما.

وتعد هذه الخسارة هي الرقم 400 لـ مايوركا في تاريخه بدوري القسم الأول الإسباني، من 990 مباراة خاضها.

الهدف الوحيد سُجل في الدقيقة 83، عندما انطلق البديل السريع بورتو على الجناح الأيمن في هجمة مرتدة، وأرسل عرضية إلى أوديجارد في قلب منطقة الجزاء، والأخير استلمها وأنهى الهجمة ببراعة.

ليسجل أول أهدافه في مسيرته بالدوري الإسباني، بعد أن سجل ظهوره الأول بعمر الخامسة عشر في الجولة الأخيرة من موسم 2014\2015 مع فريقه الأصلي ريال مدريد الذي يلعب منه معارا.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، تعادل ديبورتيفو ألافيس أمام ضيفه إسبانيول دون أهداف على ملعب مينديزوروتزا.

ألافيس رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، فيما حصد إسبانيول أول نقطة له في المسابقة وتقدّم إلى المركز 18.

المباراة شهدت إكمال مارك روكا لاعب وسط إسبانيول لـ 85 تمريرة صحيحة من أصل 100 أقدم عليها، وهو أعلى نسبة تمرير صحيح في تاريخ إسبانيول منذ بدء وكالة أوبتا في جمع الإحصائيات موسم 2005\2006.

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