خاص الطويلة لـ في الجول: حصلنا على حكم بإلغاء الهبوط.. سنصعد للفيفا والمحكمة الرياضية

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 15:33

كتب : حامد وجدي

صلاح محسن - الأهلي - النجوم

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم حصوله على حكم بإلغاء الهبوط في الدوري المصري.

وقال الطويلة لـFilGoal.com: "اتخذنا الخطوات الصحيحة بداية من لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، ومركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية كذلك".

وأكد "سنتجه لاتحاد الكرة وفي حال عدم التطبيق سنأخذ قرارات تصعيدية بالاتجاه للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية في حال عدم التنفيذ".

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وأوضح الطويلة أنه تلقى نسخة من الحكم قالت "أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠".

وتقدمت الأندية الثلاثة الهابطة من الدوري هذا الموسم بشكوى لإلغاء الهبوط بدعوى عدم تكافؤ الفرص بين الأندية.

وفي الموسم الماضي، هبطت أندية النجوم وبتروجت والداخلية للدرجة الأدنى، فيما صعدت أندية طنطا وأسوان ونادي مصر للدوري الممتاز.

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