قال أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة إن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية.

وكشف أسامة لـFilGoal.com: "سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المديرة للاتحاد برئاسة عمرو الجنايني".

وفي نفس الإطار، علم FilGoal.com أن الجنايني قرر عقد جلسة طارئة مع اللجنة القانونية لاتحاد الكرة لمناقشة الحكم يوم الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم حصوله على حكم بإلغاء الهبوط في الدوري المصري.

وقال الطويلة لـFilGoal.com: "اتخذنا الخطوات الصحيحة بداية من لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، ومركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية كذلك".

وأكد "سنتجه لاتحاد الكرة وفي حال عدم التطبيق سنأخذ قرارات تصعيدية بالاتجاه للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية في حال عدم التنفيذ".

وأوضح الطويلة أنه تلقى نسخة من الحكم قالت "أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠".

وتقدمت الأندية الثلاثة الهابطة من الدوري هذا الموسم بشكوى لإلغاء الهبوط بدعوى عدم تكافؤ الفرص بين الأندية.

وفي الموسم الماضي، هبطت أندية النجوم وبتروجت والداخلية للدرجة الأدنى، فيما صعدت أندية طنطا وأسوان ونادي مصر للدوري الممتاز.

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