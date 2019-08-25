كانو سبورت الغيني يتأهل ويواجه الأهلي في دوري الأبطال

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 16:55

كتب : محمد سمير

حسين الشحات - الأهلي - أطلع برة

خطف فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية بطاقة التأهل لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما.

ويواجه كانو سبورت فريق الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل بمجموع المباراتين.

وكان الفريق الغيني قد تأهل بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل منهما.

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وتقدم فريق ميكيلي الإثيوبي في الدقيقة 13 من الشوط الأول والتي كانت كافية للتأهل لمواجهة الأهلي، لكن كانو سبورت خطف التعادل في الدقيقة 40.

وكان كانو سبورت قد حقق لقب الدوري في غينيا الاستوائية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وتم تأسيس النادي منذ خمس سنوات وبالتحديد في مارس 2014.

ذهاب مباريات الدور التالي من البطولة الإفريقية سيكون خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.

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