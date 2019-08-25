جوارديولا: سيلفا يفعل ما لا يُجيده أي لاعب آخر.. يجب علينا التصفيق لهدف بورنموث

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بما يُقدمه دافيد سيلفا مع فريقه، وذلك بعد وصوله للمباراة الـ 400 بقميص الزُرق.

مانشستر سيتي انتصر على بورنموث بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وخاض سيلفا مباراته الـ 400 بقميص مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق الإنجليزي منذ عام 2010.

وقال جوارديولا: "ماذا يُمكنني أن أقول عن سيلفا؟ الجميع يعرفه جيدا".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "سيلفا لديه إحساس ممتاز بالكرة وبدون كرة. يقدر على التحرك بين الخطوط بطريقة لا يُجيدها أي لاعب آخر. هو مقاتل حقيقي".

وواصل "سيلفا قدم مباراة مميزة، هو عقل المباراة".

وتابع "يستفيد من المساحات بين الخطوط. هو واحد من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي".

وعن لقاء بورنموث، قال بيب: "كانت مباراة صعبة للغاية وكنا نعلم ذلك. لدينا الآن 7 نقاط وكان يجب أن نكون 9 وليس 7. ولكن لا مشكلة".

وتطرق جوارديولا للحديث عن الهدف الذي هز شباكه، قائلا: "أعتقد إن هاري ويلسون سجل هدفا لا يُصدق".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما يُسجل أي لاعب هدف مثل ذلك، عليك الوقوف والتصفيق له. كان هدفا لا يُصدقك ولم يقدر إيدرسون – حارس سيتي – على فعل أي شيء معها".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف ليفربول، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الرابعة في المركز الثامن.

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