قبل أسبوع من ختام سوق الانتقالات الصيفية، يبدو مصير مهاجم الأهلي وليد أزارو مجهولا.

وليد أزارو النادي : الأهلي الأهلي

تقارير صحفية عديدة أشارت إلى موافقة الأهلي على رحيل أزارو هداف الدوري الموسم قبل الماضي.

ولكن علم FilGoal.com بعدم وجود عروض للمغربي المقيد إفريقيا في الوقت الحالي حتى هذه اللحظة، ما يجعل فكرة رحيله في الأسبوع المتبقي على السوق الصيفية صعبا حتى الآن.

ولكن، نفس الملف قد يفتح بقوة في يناير المقبل حسبما علم FilGoal.com.





















































































































































































































































موقف أزارو

علم FilGoal.com من مصدر مقرب من أزارو أن اللاعب يمر بـ"حالة نفسية سيئة" بعد هجوم قطاع من الجماهير عليه في مباراة اطلع بره التي فاز بها الأهلي 9-0.

وفي وقت سابق، تحدث جون إدوارد المدير التنفيذي لشركة MGB الممثلة لوليد أزارو على ما وصفه بـ"كم الإساءات الذي نالت منه منذ وصوله إلى مصر".

وقال إدوارد لـFilGoal.com: " كالعادة بعد انتهاء كل مباراة يكون وليد أزارو هو السبب، سواء في الفوز أو التعادل أو الخسارة وسواء لعب المباراة من الأساس أو موجود في دكه البدلاء أو لم يشارك أبدا، فهذا ليس المهم، المهم أن أزارو هو السبب". (طالع التفاصيل)

وانضم أزارو للأهلي قبل عامين ونال لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وإجمالا سجل أزارو 40 هدفا في 79 مباراة بالقميص الأحمر كما صنع 18 هدفا وتسبب في 14 ركلة جزاء لفريقه.

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