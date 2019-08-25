منافس الزمالك - جينيراسيون فوت.. مدرسة المواهب السنغالية التي أفرزت ماني

تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ليواجه الزمالك.

ونجح جينيراسيون فوت في تعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام أويلرز الليبيري بهدف نظيف، لفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.

تقام مباراة الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل في السنغال، على أن تكون مباراة الإياب في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن النادي السنغالي قبل مواجهة الزمالك:

التأسيس:

لم يتخط عمر الفريق 20 عاما، إذ أنه حديث العهد بعد تأسيس أكاديمية جينيراسيون فوت عام 2000.

ينتمي نادي جينيراسيون فوت إلى العاصمة السنغالية داكار.

وقعت الأكاديمية السنغالية اتفاقية تعاون مع نادي ميتز الفرنسي بعد ثلاث سنوات من التأسيس، لتبادل المواهب الشابة من صفوف الأكاديمية.

وكان من أبرز مواهب الأكاديمية، ساديو ماني نجم ليفربول الحالي، وكان أحد أفراد الجيل الأول للأكاديمية عند تأسيسها وانتقل إلى ميتز.

المواهب:

أفرزت أكاديمية جينيراسيون فوت عدد من المواهب السنغالية في كرة القدم أبرزهم بالتأكيد ساديو ماني نجم ليفربول.

وكان من ضمن مواهب الجيل الأول للأكاديمية بابيس سيسيه مهاجم فرايبورج ونيوكاسل يونايتد.

كما أفرزت الأكاديمية السنغالية النجم إسماعيلا سار جناح واتفورد والذي انتقل في 2016 إلى ميتز.

مدرسة مواهب جينيراسيون فوت مستمرة في افراز النجوم ولم تتوقف عند ساديو ماني.

التاريخ:

رغم التاريخ الصغير منذ إنشاء النادي السنغالي، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق الألقاب.

فجينيراسيون فوت هو حامل لقب الدوري السنغالي النسخة الماضية.

وكلل الفريق السنغالي رحلته مع المواهب بحصد لقب الدوري مرتين 2017 و2019 والكأس عامي 2015 و2018.

كما توج جينيراسيون فوت بكأس الاتحاد السنغالي عام 2017 بجانب لقبي سوبر السنغال عامي 2017 و2018.

خاض الفريق السنغالي منافسات دوري أبطال إفريقيا مرة سابقة عام 2018 وخرج من دور الـ32، وانتقل إلى الكونفدرالية وخرج من الدور الأول.

ويشارك جينيراسيون فوت للمرة الثانية في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ويواجه الزمالك في دور الـ32.

كما شارك الفريق السنغالي في بطولة الكونفدرالية عام 2016 للمرة الأولى وودع مبكرا من الدور التمهيدي.

وأخر مشاركات جينيراسيون فوت الإفريقية كانت النسخة السابقة من بطولة الكونفدرالية وودع الفريق مبكرا من الدور الأول أمام حسنية أغادير.

ولم يسبق للفريق السنغالي التأهل من قبل إلى دور المجموعات في المشاركات الإفريقية.

مواجهة مصرية:

واجه جينيراسيون فوت أمام فريق مصري من قبل وكان ذلك في نسخة 2018 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواجه الفريق السنغالي، مصر للمقاصة في الدور التمهيدي من بطولة دوري الأبطال.

وتغلب جينيراسيون فوت على مصر للمقاصة ذهابا 2-0 في السنغال، قبل أن ينجح في خطف بطاقة التأهل من مصر بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الفريق الحالي:

يقود الفريق الحالي لجينيراسيون فوت المدرب السنغالي ديمبا مباي ونجح في اقتناص لقب الدوري المنتهي بفارق 10 نقاط.

حصد جينيراسيون فوت اللقب بعد تحقيق 51 نقطة من 26 مباراة.

يمتاز الفريق السنغالي بأن متوسط أعمار الفريق صغير.

وأبرز مدافعي الفريق هو يوسو دياني صاحب الـ23 عاما والذي يمتاز بقدرته التهديفية.

ونجح ثنائي الهجوم تشيريف بايو ومامي جايي في تسجيل هدفين من أهداف الفريق الثلاثة أمام أويلرز بالدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب جينيراسيون فوت على ملعب لات ديور والذي يسع لـ 15 ألف متفرجا.

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