رئيس الزمالك: ثروت سويلم خسارة لاتحاد الكرة.. عرضت عليه منصب المدير التنفيذي

قال رئيس الزمالك إنه عرض على ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، نفس المنصب في الزمالك.

وكشف رئيس الزمالك في مداخلة لقناة المحور: "رحيل ثروت سويلم خسارة لاتحاد الكرة".

وأضاف "عرضت عليه منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، خاصة أنه محترم ومنظم و(شبعان) ونائب في البرلمان".

وأتم رئيس الزمالك "اتحاد الكرة خسر ثروت سويلم".

وأمس السبت، رحل ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن منصبيهما بعد تقديمهما لاستقالتهما للجنة المديرة لاتحاد الكرة.

















































































































































































































































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