لم يكن سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي يعلم أن هدفه في مرمى بورنموث هو هدفه الـ 400 في مسيرته.

مانشستر سيتي انتصر على بورنموث بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أجويرو سجل ثنائية ليصل لهدفه الشخصي رقم 400 في مسيرته الكروية.

وقال أجويرو: "وصلت لهدفي الـ 400؟ يا إلهي لم أكن أعرف ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "الأهداف دائما مهمة للغاية. أنت تحتاجها من أجل تحقيق الانتصار".

وواصل "كل أهدافي مهمة. ليس لدي هدف مُفضل من الـ 400، جميعهم مهمين بالنسبة لي".

وعن الانتصار أمام بورنموث، قال أجويرو: "كنا نعلم مدى صعوبة المباراة ولكننا نقاتل دائما من أجل الانتصار".

وأتم "نحن سُعداء بتحقيق الانتصار هنا أمام بورنموث".

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف ليفربول، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الرابعة في المركز الثامن.

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