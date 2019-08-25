تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية "الأفضل كالعادة"

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 10:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

كان محمد صلاح نجم ليفربول في يومه أمام أرسنال كالعادة فسجل ثنائية وقاد الفريق للفوز، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثالث تواليا في الدوري الإنجليزي على حساب أرسنال بثلاثية مقابل هدف في مباراة لعبها صلاح كاملة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أرسنال حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9 درجات من عشرة.

أما أسوأ لاعبي ليفربول في المباراة فكان الحارس أدريان الذي استقبل هدفا وحصل على متوسط تقييم 6.7 درجة من عشرة.

كان صلاح قد سجل هدفا في شباك نورويتش سيتي يوم الجمعة قبل الماضي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإنجليزي قبل أن يصوم عن التهديف في لقاء ساوثامبتون.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف في 3 جولات.

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محمد صلاح ليفربول أرسنال

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